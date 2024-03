Si nascondevano nei frigoriferi e di notte rubavano tutto | presa la banda dell' elettronica

(Di sabato 9 marzo 2024) Sono arrivati a nascondersi all'interno diin esposizione, svuotandoli dalle mensole, per poi attendere il momento opportuno per rubare cellulari e altri prodotti: è uno degli stratagemmi usati da unache aveva preso di mira una nota catena dicon furti per oltre mezzo milioni di euro. I quattro presunti componenti, tutti residenti in Campania, sono stati posti agli arresti domiciliari dalla Polizia Postale di Milano, in seguito convertiti in obbligo di dimora per tre di loro, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procuraa Repubblica di Firenze. L'indagine rappresenta una costola di una più ampia attività che la Polizia di Stato stava svolgendo con riferimento a spendite di carte di credito trafugate durante la spedizione postale a ...

