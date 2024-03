Si allarga il fronte del no alla variante della Statale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 9 marzo 2024) 16. Il comitato ‘NoSs16 Rimini, che già oggi coinvolge centinaia di cittadini delle varie zone in cui il tracciato prevede di far transitare la nuova strada, si arricchisce di nuove alleanze. A sostenere la battaglia sono Legambiente Valmarecchia, Anpana Rimini, Fridays for future, Fiab Rimini e il Wwf Rimini. Il comitato sottolinea le "implicazioni di un’infrastruttura obsoleta e invasiva, che si estenderebbe per 28 chilometri con un’ampiezza di 50 metri. L’intento è quello di informare e sensibilizzare la popolazione, nel tentativo di portare all’attenzionecollettività un tema che va oltre l’interesse individuale, toccando direttamente o indirettamente le vite di tutti, oggi e in futuro". Critica Legambiente: "Troviamo assurdo che laSs16 a ...