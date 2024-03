Sfregiata a Roma la scultura dedicata ad Anna Magnani | divelto e portato via il busto di Trastevere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Sfregio nella notte in pieno centro a: ildell’attrice, collocato nella nicchia in via della Pelliccia nel quartiere, è statovia. Ilsarebbe stato poi ritrovato poco lontano, forse troppo difficile da trasportare, ma sono ancora in corso le indagini per ristabilire quanto accaduto e risalire ai responsabili. A scoprire quanto accaduto, come riportaToday, sono stati gli agenti della polizia locale diCapitale impegnati nei controlli per la movida. Ora sono al vaglio anche le analisi delle telecamere per aiutare nella ricostruzione. L’opera dello scultore Gianluca Bagliani è stata realizzata nel 2019. Sotto alè presente anche ...