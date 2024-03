Sfida clou a Cuccurano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 9 marzo 2024) Nel girone A di Seconda Categoria si anticipa l’intera giornata valevole per l’ottavo turno del girone di ritorno, scendono in campo alle ore 15 tutte le 16 squadre. Questo il programma: Cà Gallo- Avis Sasscorvaro, arbitro Alessio Fermani di Jesi. Frontonese- Pian di Rose arbitro Danny Montecchiani di Jesi. O.Macerata Feltria- Valfoglia Tavoleto arbitro Andrea Santoro di Pesaro. Piandimeleto- Carpegna, arbitro Luca Morici di Pesaro. Santa Cecilia Urbania- Viridissima Apecchio, arbitro Giulia Rupoli di Pesaro. Santangiolese- Vis Canavaccio, arbitro Mauro Ricciarini di Pesaro. Schieti- Atletico Luceoli, arbitro Francesco Fabrizi di Pesaro. Tavernelle- Casinina, arbitro Omar Corvino di Pesaro. Pure il girone B anticipa l’intera giornata (ore 15) questo il programma:- Muraglia la seconda ospita la prima in classifica per un vero e proprio big match, ...