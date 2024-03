Serie b interregionale | play in gold Domani l’Halley riceve Palestrina | Una squadra che mette tanto agonismo»

(Di sabato 9 marzo 2024)alle 18, al palasport di Castelraimondo, la Halley Matelica ospitanel secondo turno deiindella. I laziali sono gli unici ad aver vinto – assieme alla formazione di coach Trullo – il match d’esordio della seconda fase della stagione. A presentare l’avversario è l’ultimo arrivato in casa Halley, Aaron Mutombo (foto), il quale non ha ancora debuttato con la maglia dei matelicesi, pur essendo già una pedina importante negli allenamenti della. Inoltre, essendo romano, conosce bene il basket laziale. "è unache– dice la guardia biancorossa – e cerca prima di tutto di creare confusione nel ...

