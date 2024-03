(Di sabato 9 marzo 2024) La passione di 20 piazze d’Italia, l’ambizione di scalare la classifica che vale la gloria. Questo, e molto altro, è laBKT, il campionato degli italiani che tornerà in campo insu Sky e in streaming su NOW.LaBKT è la nuova denominazione dellaB, la seconda divisione del campionato di calcio italiano, nata con la collaborazione tra la Lega Nazionale Professionisti B e la società BKT, azienda multinazionale indiana specializzata nella produzione degli pneumatici Off-Highway. La nuova stagione-2024 vede ai nastri di partenza 20 squadre: la primadella cadetteria è in programma sabato 19 agosto, con l’ultimo turno, previsto per il 10 maggio 2024 che precederà la fase finale con playoff e playout.LaB è giunta all’edizione ...

Le Formazioni ufficiali di Cosenza-Cittadella , sfida valida per la 29ª giornata del campionato di Serie B 2023 / 2024 . Obiettivo interrompere la Serie da incubo di 8 sconfitte consecutive per i ... (sportface)

Le Formazioni ufficiali di Spezia-Sudtirol , sfida valida per la 29ª giornata del campionato di Serie B 2023 / 2024 . I padroni di casa cercano punti importanti per uscire dalla zona retrocessione, che ... (sportface)

Le Formazioni ufficiali di Modena-Feralpisalò , sfida valida per la 29ª giornata del campionato di Serie B 2023 / 2024 . I canarini vogliono tornare al successo dopo 6 gare, in cui hanno collezionato 5 ... (sportface)

Bologna-Inter: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario: Con quindici punti di vantaggio sulla seconda, la Juventus, l’Inter capolista della Serie A vola a Bologna dove oggi pomeriggio alle 18 affronterà una delle squadre più in forma del campionato.informazione

Cadono le prime teste di Serie, fuori Jabeur e Ostapenko: In attesa che si completi il secono turno del Wta1000 di Indian Wells, si registrano le prime eliminazioni di due delle prime dieci teste di ...sport.tiscali

Serie B 2023/24 - Diretta Sky e NOW 29a Giornata: Palinsesto e Telecronisti: Serie B 2023/24 - Diretta Sky e NOW 29a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua s ...digital-news