Serie B 2023 24 - Diretta DAZN 29a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

(Di sabato 9 marzo 2024) Anche laBKT è su! Sia instreaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.Venerdì 8 marzo 2024, si apre la 29adellaB con il match tra Parma e Brescia, trasmesso incon la telecronaca di Dario Mastroianni.Sabato 9 marzo 2024, le partite continuano con Cosenza contro Cittadella, commentata da Alessandro Rimi, e Modena contro Feralpisalò, con la telecronaca di Ricky Buscaglia. In contemporanea, Spezia sfida il Südtirol, con Giorgio Basile ai microfoni, mentre a Catanzaro, Marco Calabresi racconta le azioni contro la Reggiana. Cremonese e Como si affrontano sotto lo sguardo di Edoardo Testoni, mentre Riccardo Mancini guida la telecronaca di Pisa contro Ternana.Domenica 10 marzo 2024, Lecco ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Bologna e Inter, valevole per la 28esima giornata di Serie A 2023 / 2024 . I nerazzurri tornano in campo il successo contro il Genoa nel posticipo ... (sportface)

Su Sky Sport e in streaming su NOW c’è lo spettacolo della Serie C, con tutte le partite fino al 2025 in diretta esclusiva: in campo la Serie C NOW 2023 / 2024 per la 31a giornata di campionato. Tanti ... (sportintv.eu)

Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in Diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo. Venerdì 8 marzo 2024, si apre la 29a Giornata ... (digital-news)

Serie B 2023/24 - Diretta Sky e NOW 29a Giornata: Palinsesto e Telecronisti: Serie B 2023/24 - Diretta Sky e NOW 29a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua s ...digital-news

Crotone-Latina, sfida playoff allo Scida: Baldini in cerca della prima vittoria casalinga: Il Crotone si prepara a tornare in campo per la sfida della 31^ giornata di Serie C 2023-2024. La squadra guidata dal tecnico Silvio Baldini ospiterà allo stadio comunale "Ezio Scida", nella serata di ...it.blastingnews

Primavera 1, programma e dirette tv partite della 25° giornata 2023/2024: La Lega Serie A ha diffuso date e orari per il prossimo turno del Campionato Primavera 1, il venticinquesimo, in programma dal 9 all’11 marzo 2024: dove vedere le partite MILANO – La Lega Serie A ha ...calciomagazine