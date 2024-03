Serie A3 Banca Macerata all’attacco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) La partita di domani segna il ritorno del campionato di A3 dopo la sosta di sette giorni fa: la capolista Volleyospita alle 19 Marcianise. Di fronte si troveranno squadre con opposti obiettivi: i campani sono a caccia di punti salvezza mentre i biancorossi vogliono tornare al successo dopo la battuta d’arresto di Fano. All’andata è stata una battaglia, conche è riuscita a piegare gli avversari al quinto set. "Marcianise, come altre squadre campane, giocherà con grande agonismo. All’andata – ricorda lo schiacciatore Gaetano Penna (foto) – avevano anche i tifosi al loro fianco, domani saremo noi a sfruttare il fattore campo. Sarà una partita difficile: vogliamo vincerle tutte quelle rimaste senza fare calcoli, solo a fine campionato faremo i conti". La sosta è stata utile per rifiatare e magari è servita per ...