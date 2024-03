Serie A | tornati dal Pireo | i bianconeri subito in palestra per preparare il big match di domani Arriva Milano | vietato sbagliare

(Di sabato 9 marzo 2024) Atterrata a Bologna nella tarda mattinata di ieri, la Virtus si èallenata allaPorelli.alla Segafredo Arenae sebbene questo sia un impegno di campionato e non di Eurolega si tratta comunque di una gara delicata sia perché è la riedizione delle ultime tredi finale scudetto sia per le ruggini che si sono accumulate durante queste sfide. A questi due aspetti si aggiungono anche ragioni di classifica con le due squadre che hanno gli stessi punti e che fanno parte di un gruppo di formazioni che vanno dal secondo al quarto posto. In altre parole chi vince può iniziare una corsa verso la prima posizione, attualmente occupata da Brescia che ha una vittoria in più rispetto alle inseguitrici, mentre chi perde deve poi confidare nelle disgrazie ...

Serie A femminile - Oggi alle ore 15 a Biella. Coppa Italia, viola a caccia della finalissima. La sfida di ritorno con la Juve resta scivolosa: Giornata importante, vuoi perché mette in palio un posto nella finalissima (dove probabilmente ci sarà anche la Roma, avanti 2-0 sul Milan dopo l’andata), vuoi perché in ballo c’è l’eterna sfida con ...lanazione

Serie A: fiducia alla Juventus, in quota l’Atalanta. Insegue Bologna-Inter, favola rossoblu’ a 3,48: Il duello di domenica pomeriggio tra Juventus e Atalanta metteraÌ sul piatto tre punti fondamentali per entrambe le squadre, una chiamata a difendere il secondo posto in Serie A e l’altra ... che con ...padovanews

Calzona dopo Napoli-Torino: "Come ho trasformato Kvaratskhelia Lui è speciale, gli ho solo dato fiducia": Serie A - Calzona fa i complimenti ai suoi, nonostante un pareggio che - in realtà - allontana il sogno di tornare in Champions. Il tecnico del Napoli si gode però le trasformazioni di Mario Rui e ...eurosport