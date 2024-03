Sergio Porrini | “La Juve è vulnerabile e senza Vlahovic | Atalanta | punta su Lookman per accenderti”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 9 marzo 2024) Il settimo posto ottenuto con Marcello Lippi nella stagione 1992/93, con 14 vittorie e il 7° posto finale, rappresenta uno dei migliori risultati dell’prima dell’era Gasperini: “Lo capimmo dalla prima partita, vinta contro il Parma di Scala che era uno squadrone: quel gruppo poteva togliersi tante soddisfazioni”. A parlare è, parte di quella squadra, a Bergamo dal 1989. Il difensore milanese un anno dopo sarebbe partito per 11 miliardi delle vecchie lire (una cifra enorme per l’epoca) in direzione Torino, per vestire la maglia dellantus, dove, riunitosi con Lippi, avrebbe vinto tutto. Rispetto ad allora per la Dea è cambiato il mondo. Oggi gli obiettivi sono “vincere la Coppa Italia, qualificarsi in Europa attraverso il campionato e andare il più avanti possibile in Europa League”, ...