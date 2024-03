Sequestro choc a Benevento | ragazzini torturati e sfregiati per una lite

(Di sabato 9 marzo 2024) Pubblicato il 9 Marzo, 2024 Tre giovani hanno vissuto una giornata da Arancia Meccanica a, sottoposti ad atroci torture per mano di 4 uomini a causa di un litigio tra. Tra le vittime di queste orribili torture c’è anche un minore e sono stati arrestati 4 uomini dopo una minuziosa indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, dai carabinieri die dai carabinieri di San Leucio del Sannio. Dei 4 arrestati uno è finito in carcere, mentre gli altri 3 sono finiti ai domiciliari con l’obbligo di portare il braccialetto elettronico con l’accusa di tortura,di persona e rapina, reati commessi a danno di 3 giovani. Le indagini Le indagini sono partite dopo che i carabinieri hanno fermato a San Leucio del Sannio un’auto, a ...

Donatella Di Cesare: dopo la frase choc sull'ex Br Balzerani l'università avvia una valutazione: La docente di filosofia aveva affidato a X (ex Twitter) un post di commiato per la "compagna Luna", scomparsa a 75 anni ...today

Rapina con Sequestro di persona in pieno centro a Enna: donna presa per i capelli, rinchiusa in auto, portata a casa e derubata: Presa per i capelli, caricata in auto e derubata . E’ l’incubo vissuto da una donna vittima di una rapina con Sequestro di persona avvenuta in pieno centro a Enna. Due malviventi, uno travisato e l’al ...lasicilia

Enna, rapina a una donna con Sequestro di persona: ENNA – Rapina con Sequestro di persona in pieno centro a Enna. Due malviventi, uno travisato e l’altro a volto scoperto, avrebbero acchiappato una donna per i capelli, obbligandola a salire nella loro ...livesicilia