Sequestrati e torturati per ore | scene da Arancia Meccanica a Benevento

(Di sabato 9 marzo 2024) Quattro uomini sono indagati a vario titolo per tortura, sequestro di persona e rapina: avrebbero sequestrato e seviziato per ore tre giovani (uno dei quali minorenni) in un appartamento di

Un incubo, una notte di violenza per tre ragazzi, uno dei quali minorenne, originario di San Leucio che sono stati sequestrati e torturati per diverse ore all’interno di un’abitazione nel rione ... (thesocialpost)

Sono stati sequestrati , picchiati e torturati all’interno di un appartamento in cui erano andati per risolvere pacificamente un litigio. Le vittime sono tre giovani , di cui uno minorenne, e da ... (ilfattoquotidiano)

Benevento: 3 giovani Sequestrati e torturati per ore, 4 arresti: Sequestrati per diverse ore all’interno di un'abitazione, picchiati e torturati, anche con l'uso di armi. Orrore in provincia di Benevento per quanto accaduto a tre… Leggi ...informazione

Benevento, tre ragazzi torturati per ore e costretti a pulire il loro sangue: ROMA – Tre giovani, tra cui un minorenne, sono stati Sequestrati per diverse ore all’interno di un’abitazione, percossi e torturati, anche con l’uso di armi (tra cui coltelli ed un manganello), da ...dire

Calci alla testa, sediate e torture con coltelli e manganelli su tre ragazzi, di cui uno minorenne: 4 arresti: I tre giovani si erano recati in un’abitazione situata in citta, al rione Libertà per risolvere pacificamente un litigio accaduto alcuni giorni prima con dei coetanei, ma erano stati Sequestrati per ...leggo