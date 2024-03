Sem Galimberti | “Attraverso l’arte vorrei dire qualcosa sulla contemporaneità”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 9 marzo 2024) Semè insegnante, pubblicista, pittore. Attualmente è docente nei corsi di T.U. Terza Università. Ha svolto attività di aggiornamento degli insegnanti sull’educazione all’immagine. E’ guida didattica del Museo Archeologico e della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (GAMeC) dell’Accademia Carrara di Bergamo. Ha scritto saggi su riviste, articoli di cultura artistica, libri di testo, monografie. E’ curatore di mostre d’arte (“Onori di casa” Ed. Lubrina 2000; “Emilio Nembrini pittore” Ed. Grafica & Arte 2003). Ha pubblicato “Giochi intorno al mondo” Ed. Cesvi Commissione Comunità Europea 1998 e “Quattro passigli anni Trenta” (con Graziella Mastrogiacomo) quaderno operativo per bambini Ed. Lubrina 1999. Ha svolto attività di aggiornamento e di animazione didattica in Kosovo e in Africa. Ha operato nell’isola di Maio, ...