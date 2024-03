“Sei tu” Nessuno si gira per il vip | poi Arisa lo riconosce Il pubblico di The Voice Senior stenta a crederci

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 9 marzo 2024) Nuova puntata della quarta stagione di The, lo show dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Ancora una volta quattro coach, star del panorama musicale, competono per conquistare i loro cantanti preferiti e, una volta formate le squadre, conquistarsi la finale. “Una festa della musica, ricca di ospiti e sorprese, in cui verrà decretato il vincitore”, si legge sul sito della Rai. Venerdì 8 marzo è andata in onda un’altra puntata dello show condotto da Antonella Clerici. Una serie di aspiranti cantanti, con canzoni, esibizioni emozionanti e anche grandi sorprese. Una su tutte quella fatta da uno dei concorrenti saliti sul palco del talent. È statarlo dopo l’esibizione. “Non sapete una cosa su di lui”. The...