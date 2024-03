Sei Nazioni | l' Italia batte la Scozia davanti all' amuleto Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 9 marzo 2024) Prima vittoria per l'Italrugby del ct Quesada nel Sei2024. Dopo le sconfitte con Inghilterra e Irlanda e lo sfortunato pareggio con la Francia, Lamaro e compagni rompono il ghiaccio allo Stadio Olimpico di Roma, superando per la quarta giornata del Torneo laper 31-29. Gli azzurri passano al 1' con una punizione di Garbisi per poi subire le mete di Fagerson (5'), Steyn (7') e Schoeman (29'), quest'ultima unica non trasformata da Russell. Per l', meta di Brex (14') trasformata da Garbisi, poi i piazzati dello stesso kicker e Page-Relo che fissano lo score del primo tempo sul 22-16 per i britannici. Nella ripresa, gli azzurri firmano un capolavoro: meta di Lynagh (44') non trasformata da Garbisi, che poi mette i 2 punti aggiuntivi sulla marcatura di Varney (56') per un parziali di 12-0 che equivale al sorpasso ...