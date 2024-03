Sei Nazioni di Rugby | all’Olimpico è impresa Italia | gli Azzurri battono la Scozia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 9 marzo 2024) Roma, 9 marzo 2024 – Una delle pagine dipiù belle della storia azzurra. L’ha fatto l’in uno strapieno Stadio Olimpico di Roma, con laal Sei2024. Glidi Coach Gonzalo Quesada hanno battuto gli avversari per 31 a 29. Un incontro durissimo per entrambe le squadre, fisico, ruvido, giocato ad altissimo livello e pieno ritmo agonistico. Il racconto della gara, le interviste e il tabellino – fede.it Dopo la prima frazione chiusa sotto per 16 a 22, con gli scozzesi efficaci nel breakdown e nell’uno-contro-uno, nel secondo tempo glitornano in campo motivatissimi, più performanti in fase di conquista e nelle letture difensive, arrivando a costruire un +9 che nel finale al cardiopalma ha garantito la ...