Sei Nazioni 2024 | Michele Lamaro | “Oggi abbiamo mantenuto la testa giusta fino alla fine della gara”

(Di sabato 9 marzo 2024) Allo Stadio Olimpico di Roma l’Italia, nella quarta e penultima giornata del Seidi rugby, batte la Scozia per 31-29 e si regala la prima affermazione nel torneo a due settimane dal pareggio in terra francese. In conferenza stampa ha analizzato il successo odierno il capitano degli azzurri,. Il commento diparte dalle 24 fasi difensive dell’Italia sull’ultimo attaccoScozia: “Nel 2013, anno dell’ultima vittoria interna degli azzurri nel Sei, avevo 14 anni ed ero allo stadio a festeggiare con tutta la gente. Devo dire che dal campo quelle fasi sembravano di più, di sicuro aver difeso così lungamente senza commettere un fallo è qualcosa di incredibile, che deve renderci particolarmente orgogliosi per il lavoro fatto“. La ...