Sei Nazioni 2024 | Italia-Scozia 31-29

(Di sabato 9 marzo 2024) (Adnkronos) – L’batte laper 31-29 nel Seicogliendo una straordinaria vittoria in rimonta nel match match disputato oggi allo stadio Olimpico di Roma e valido per la quarta giornata del torneo. Gli azzurri, reduci dal pareggio in casa della Francia, ritrovano la vittoria casalinga nel Seidopo 11 anni. Garbisi mette i primi tre punti su punizione già al terzo minuto della partita all’Olimpico che sfiora le 70.000 presenze, con 15.000 scozzesi e l’arrivo improvviso della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Lareplica con una meta al 6?, autore Fagerson al termine di un’azione prolungata con non meno di 15 passaggi, la trasformazione è di Russell, 3-7. Seconda meta scozzese all’11’ con Steyn, trasformazione sempre a cura di Russel. ...