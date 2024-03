Sei Nazioni 2024 | Gonzalo Quesada | “Ho passato settimane a convincere i giocatori del loro potenziale”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Il CT della Nazionale italiana di rugby,, ha commentato in conferenza stampa il successo degli azzurri per 31-29 sulla Scozia nella quarta e penultima giornata del Sei: si tratta della prima vittoria in questa edizione del torneo dopo il pareggio in casa della Francia. L’analisi del tecnico sul cambio di mentalità dell’Italia dal suo arrivo in panchina: “Il merito più grande è dei ragazzi, e di tutto lo staff. Lavoriamo molto, hodel, io non ho trasformato niente. Abbiamo vinto contro una squadra forte, arrivata qui ancora in corsa per giocarsi il successo nel torneo, e lo abbiamo fatto con un’ottima disciplina difensiva, con tanto ...