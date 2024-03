Sci | gigante Are | trionfo della Brignone

(Di sabato 9 marzo 2024) 15.15 Federicava giù come un treno nella seconda manche,risale alla grande dal 3° terzo posto e trionfa nelsvedese di Are. Vittoria n.26 in Cdm per l'azzurra, che mette in riga la padrona di casa Hector (era prima con un notevole vantaggio) e recupera 40pt a Lara Gut (terza) nella coppa di specialità (745 punti contro 650quando mancano solo le finali di Saalbach). Ai piedi del podio, quarta, un'ottima Marta Bassino. Melesi 23ma,Zenere 25ma, Platino 29ma. Domenica è in programma uno slalom.

