Sci | l’italiana Federica Brignone rimonta e vince il gigante di Are

(Di sabato 9 marzo 2024)oggi ha ottenuto la sua terza vittoria nello slalomdella stagione di Coppa del mondo di sci alpino FIS 2023/24 ad Åre, in Svezia. La sciatrice ha lasciato indietro, in questa vittoriosa seconda manche, la padrona di casa Sarah Hector, che aveva invece dominato nettamente la prima parte della gara, grazie L'articolo proviene da Il Difforme.

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - A margine dei lavori del Congresso del Partito Popolare Europeo, in corso a Bucarest , si è svolto presso l'ambasciata italiana il convegno ' cybersicurezza condizione ... (liberoquotidiano)

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – A margine dei lavori del Congresso del Partito Popolare Europeo, in corso a Bucarest , si è svolto presso l?ambasciata italiana il convegno ‘ cybersicurezza condizione ... (calcioweb.eu)

ROma, 8 mar (Adnkronos) – ?Un plauso al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , che nel suo bel discorso per la festa delle donne ha voluto anche rendere omaggio alle tante artiste della ... (calcioweb.eu)

Rugby, Sei Nazioni, Italia, il c.t. Quesada: "Questo è solo l'inizio": "La vittoria sulla Scozia Il merito più grande è dei giocatori e di tutto lo staff. Questo gruppo sta facendo un lavoro straordinario. E' solo l'inizio, io non ho trasformato niente". Così Gonzalo Qu ...napolimagazine

Sei Nazioni, impresa dell'Italia. Sci, la Brignone è inarrestabile: Storica vittoria azzurra contro la Scoziai. Si infiamma la lotta salvezza in Serie A. L'azzurra trionfa nel gigante in Svezia ...corrieredellosport

Federica Brignone trionfa nel gigante di Are: guarda il video di Sci Alpino – Eurosport IT: Un nuovo studio conferma la crescita dell’industria turistica in Italia Un nuovo studio condotto ha dimostrato che l’Italia sta vivendo una significativa crescita nel settore turistico. Sempre più tur ...thetamarind.eu