Sci alpino | startlist slalom Are 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali delle italiane

(Di sabato 9 marzo 2024) Domani, domenica 10 marzo, terminerà il weekend riservato alle gare tecniche della Coppa del Mondo 2023-di sci: ad Are (Svezia) si disputerà lofemminile, ultima gara in assoluto primaFinali di Saalbach, con prima manche alle 10.30, alla quale prenderanno parte sei azzurre, e seconda run alle 13.30, con inversioneprime 30. A rappresentare l’Italia saranno Martina Peterlini col 28, Marta Rossetti col 30, Federica Brignone col 31, Lara Della Mea col 35, Vera Tschurtschenthaler col 45, e Lucrezia Lorenzi col 53. Tornerà in gara dopo l’infortunio la statunitense Mikaela Shiffrin, che col pettorale numero 5 proverà a conquistare la Coppa di specialità con una gara d’anticipo. Guarda la Coppa del Mondo di scisu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al ...

Federica Brignone trionfa nel gigante di Are: guarda il video di Sci alpino – Eurosport IT

