Sci alpino | Hector fa il vuoto nella tormenta di Are Brignone e Bassino in lotta per il podio

(Di sabato 9 marzo 2024) Saradomina la prima manche del gigante di Are. Sotto una fitta nevicata, la svedese penle line sulla pista di casa, ipotecando quasi la vittoria. Una prestazione eccezionale quella di, che è stata l’unica a far velocità dall’inizio alla fine del tracciato, facendo la differenza soprattutto nel tratto centrale, quello più piano dove era davvero complicato dare ritmo e velocità alla sciata. I distacchi sono davvero importanti come dimostrano i 61 centesimi di una Lara Gut-Behrami, che è riuscita a contenere il divario dalla svedese, prendendosi comunque una posizione che al momento le permetterebbe di conquistare la coppa di specialità. Si sale oltre il secondo dal terzo posto di Federica(+1.16). La valdostana ha perso oltre sei decimi nel solo primo tratto, dove è parso evidente la ...

