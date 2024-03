Sci alpino | Federica Brignone distanzia Sofia Goggia nella classifica delle italiane più vincenti di sempre

(Di sabato 9 marzo 2024)ha vinto il superG di Are e ha allungato in testa allapiùdi tutti i tempiCoppa del Mondo di sci. La fuoriclasse valdostana si è infatti imposta in ben 26 occasioni nel massimo circuito internazionale itinerante: 11 in gigante, 10 in superG e 5 in combinata. Grazie al sigillo odierno, l’azzurrato ulteriormenteal comando della speciale graduatoria. Il duello con la formidabile bergamasca, attualmente ferma ai box per infortunio e seconda a quota 24 vittorie (18 in discesa libera, 6 in superG), continua a infiammare il Circo Bianco alle nostre latitudini. Le due sciatrici attualmente in attività hanno ampiamente ...

Gigante femminile Are 2024: una strepitosa Brignone rimonta e vince davanti a Hector e Gut, quarta Bassino