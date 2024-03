Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | classifica generale aggiornata dopo gigante Are

(Di sabato 9 marzo 2024) Ladelladeldi scilo slalomdi Are. La grande vittoria in rimonta consente a Federica Brignone di avvicinarsi a Lara Gut, terza quest’oggi, ma il distacco rimane comunque molto ampio. Balza al terzo posto Sara Hector, che superate le lungodegenti Goggia, Vhlova e Shiffrin, che farà il suo rientro in gara domani. Stabile all’ottavo posto Marta Bassino. Di seguito ecco la. I RISULTATI DELLO SLALOMDI ARELara Gut-Behrami SUI 1654 Federica Brignone ITA 1368 Sara Hector SWE 860 Mikaela Shiffrin USA 1209 Petra ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27 L’Italia non aveva mai vinto il Gigante femminile ad Are prima di oggi. Il tabù è stato rotto dopo sei secondi posti. 14.25 Si è letteralmente ... (oasport)

Gigante femminile Are 2024: una strepitosa Brignone rimonta e vince davanti a Hector e Gut, quarta Bassino:

Sci, Federica Brignone vince il gigante di Are: Una straordinaria Federica Brignone ha vinto anche lo slalom gigante di Are, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Con una incredibile ...lapresse

Gigante Are: guida Hector, Brignone terza davanti a Bassino: Nell'ultimo gigante prima delle finali di Saalbach Federica Brignone prova a tenere viva la speranze di prendersi la coppa di specialità. Una nevicata fittissima ha accompagnato la prima manche e in t ...gazzetta