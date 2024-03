Sci alpino | Brignone esulta | “Non avevo paura | la partenza abbassata mi ha aiutata E in slalom…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Federicaha conquistato la quarta vittoria stagionale e la 26ma in carriera in Coppa del Mondo, allungando in testa alla classifica delle italiane più vincenti di sempre nel massimo circuito internazionale itinerante. La fuoriclasse valdostana si è imposta nel gigante di Are, firmando il secondo sigillo di fila dopo quello di settimana scorsa nel superG di Kvitfjell. L’azzurra ha recuperato dalla terza posizione e si è lasciata alle spalle la svedese Sara Hector e la svizzera Lara Gut-Behrami. Federicaha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Dopo la prima manche non ero contenta, non mi ero sentita in fiducia e non ero riuscita a mettere in pista il mio miglior sci. Mi sono detta che avrei dovuto fare l’impossibile nella seconda, questa pista mi piace. Sono stata fortunata perchè non mi sentivo bene ...