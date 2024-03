Schlein | “Meloni non è una leader femminista | chi sguazza dentro il patriarcato non lo vede”

(Di sabato 9 marzo 2024) Ellyè intervenuta alla Conferenza delle donne democratiche, e ha lanciato un appello per rendere il Pd "un partito davvero", perché avere una segretaria donna "non sana le ferite". Poi ha attaccato Giorgia Meloni: "Ilnon esiste solo negli occhi di chi ha il privilegio di non vederlo. Perché ci".

Il governo Meloni con le proteste degli agricoltori si è preoccupato soprattutto di scaricare le colpe sull'Europa, mentre alza va le tasse non affrontava i veri problemi del settore. È l'accusa ... (fanpage)

"Non è una battaglia che interessa soltanto il Sud, interessa l' unità nazionale", afferma Elly Schlein, assicurando che il Partito democratico sarà in prima linea contro l'Autonomia. E non commenta ... (fanpage)

La vera impunità in Italia non è quella degli agenti di polizia, ma quella che ha creato "professionisti del disordine pubblico, gente che fa questo di mestiere". Lo ha detto Giorgia Meloni a Dritto ... (fanpage)

Chiorazzo vicino al passo indietro. Avanza il modello Abruzzo in Basilicata: Improvvisa accelerata per le elezioni regionali in Basilicata dopo lo stallo provocato dal candidato Angelo Chiorazzo Nei giorni scorsi la segretaria dem Elly Schlein – che ritiene l’alleanza con il ...lanotiziagiornale

“L’elezione di una segretaria non sana le ferite, trasformiamo il Pd in femminista”: la sfida di Schlein alle donne dem. E critica Meloni: La linea di Schlein è tracciata. Non solo un partito democratico più “al femminile” con la sua elezione a segretaria, ma anche, “più femminista”. La segretaria Pd dal palco della Conferenza delle donn ...ilfattoquotidiano

Pd e M5S in forcing per chiudere sulla Basilicata: Una trattativa serrata, che non si è ancora chiusa.ansa