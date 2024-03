Scelta Brando a Uomini e Donne | il padre aveva previsto tutto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 9 marzo 2024) Le anticipazioni dirivelano: anche ildidice la sua.e rivela anche la sua preferenza. Nelle ultime due puntate disi sarebbe dovuta registrare ladi, tuttavia come riportano le anticipazioni ancora non è avvenuta. Una serie di colpi di scena che nessuno si aspettava, anche se ormai il pubblico è stanco e lo sono anche le due corteggiatrici, Beatriz e Raffaella, che continuano ad essere presenti in studio.: ildirivela la preferenza (foto: Instagram @) ...