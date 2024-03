Scandiano | occhio al Thiene

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Il campionato di hockey su pista di Serie A2 è giunto al giro di boa ed oggi si riparte con il Rollercapolista; la Bdl Minimotor Correggio naviga anch’essa nelle zone alte, ma la classifica è molto compressa.. Oggi alle 18 al PalaRegnani, a ingresso libero, il Roller (imbattuto a 21 punti) ospita il(15), avversario non proprio morbido che ha vinto ad oggi quattro partite, di cui tre lontano da casa. Mister Cupisti ha convocato i portieri Raveggi e Vecchi, più gli esterni Barbieri, Nicolò Busani, Roca, Cinquini, Deinite, Fontanesi, Gioele Ganassi e Riccardo Busani. Correggio. La prima di ritorno per tornare a vincere. La BDL Minimotor Correggio gioca oggi alle 20,45 sulla pista del Montecchio Precalcino, gara trasmessa in diretta sul canale YouTube FISR, come anche quella del Roller. Il tecnico Granell ha ...