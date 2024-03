Scala | striscione “Cessate il fuoco” sul sipario

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 9 marzo 2024) L'iniziativa delle maestranze rivolta 'a chiunque spari' Questa sera al teatro alladi Milano, quando il pubblico sarà già tutto in sala, ma prima che ilsi alzi per il balletto Madina, verrà calato unoalto 2,5 metri per 15 di larghezza con su scritto 'il'. L'iniziativa, promossa dalla Slc