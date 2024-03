Savigno festeggia il ritorno dell’edicola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 9 marzo 2024) Si fa festa domani adove, ad un anno dalla chiusura dell’unico punto vendita dei giornali, alle 10.30 è in programma l’inaugurazione della nuova edicola in servizio nel paesino dell’alta Valsamoggia famoso come città del tartufo. Nel dicembre del 2022 si abbassò per sempre la saracinesca dello storico chiosco che per tanti anni aveva garantito la vendita di quotidiani, stampa periodica e libri. Una cessata attività che come tante altre ha scontato la crisi del settore e del piccolo commercio. Però i tanti lettori che da più di un anno per acquistare un giornale o un periodico dovevano farsi gli otto chilometri per arrivare alla più vicina edicola di Castelletto, da poche settimane hanno un buon motivo di essere felici perché, su iniziativa della famiglia Parazza, l’edicola che mancava all’appello dei servizi essenziali di un paese è stata riaperta. I locali ...