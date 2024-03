Sassuolo | le pagelle di CM | Thorstvedt da incubo a sogno in pochi minuti | Ferrari cosa combini?

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Verona-Sassuolo , match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio Bentegodi partita bloccata ... (sportface)

Al Bentegodi, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Verona e Sassuolo : le Pagelle del match I top e FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per la giornata di Serie A ... (calcionews24)

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Sassuolo-Frosinone , match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Al Mapei Stadium buona partenza dei ... (sportface)

SERIE A, Cagliari e Sassuolo battono Salernitana e Frosinone: Partita mai in discussione,conclusa 4-2 per i sardi grazie alle reti di Lapadula, Gaetano e la doppietta di Shomurodov. Mentre il Sassuolo ha la meglio sul Frosinone con una vittoria di misura, per ...firenzeviola

Salernitana a picco, il Cagliari esce dalla zona rossa. Colpo Sassuolo: 1-0 al Frosinone: Colpo in chiave lotta salvezza del Cagliari, che si impone 4-2 sulla Salernitana, sempre più ultima in classifica. I sardi si portano sul 3-0 dopo 51' (Lapadula, ...fcinternews

Sassuolo-Frosinone 1-0: Thorsvedt decide il delicato scontro salvezza, Kaio Jorge sbaglia un rigore nel finale: SERIE A - Gli emiliani tornano al successo dopo otto partite e risucchiano ancor più nelle sabbie mobili il Frosinone, lontano parente della squadra brillante v ...eurosport