Sassuolo Frosinone | dove vederla | orario e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 9 marzo 2024) Allo Stadio Mapei andrà in scena la sfida di Serie A tra: le ultimissime diconvedere il match Allo Stadio Mapei andrà in scena la sfida di Serie A tra. Un’altra sfida salvezza in questo intenso weekend di Serie A. I neroverdi devono rialzare la testa dopo il cambio in panchina e la sconfitta a Verona. Dall’altra parte Di Francesco, dopo la sconfitta amara contro la Juve, ha raccolto soltanto un pari contro il Lecce. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’vedere la sfida. Le(4-3-3): Consigli, Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Henrique, Thorstdvet; ...