Sassuolo-Frosinone 1-0 | Thorstvedt riporta gli emiliani al successo

(Di sabato 9 marzo 2024) Reggio Emilia, 9 marzo 2024 – Il, dopo otto partite e più di due mesi, ritrova la via del, il primo della gestione Ballardini. In uno degli anticipi della ventottesima giornata di Serie A, infatti, i neroverdi battono 1-0 ilgrazie al gol segnato al 58’ da Kristian. Unmaturato al termine di una gara che ha preso quota soltanto nella ripresa: nei primi 45’, infatti le emozioni, hanno latitato e le squadre sono sembrate attanagliate dalla pressione di non poter sbagliare. L’intervallo però ha cambiato le cose e al 51’ è arrivato il primo episodio chiave della serata: il rigore prima concesso – e poi cancellato dopo controllo al monitor VAR – a Mazzitelli per presunto fallo diche, di fatto sul ribaltamento di fronte, ha poi ...