Sassuolo-Frosinone 0-0 LIVE | è cominciato il secondo tempo

(Di sabato 9 marzo 2024) Al Mapei Stadium, il match per la 28° di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la 28esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. PRIMOPrimi 45 minuti soporiferi, con una sola occasione per Pinamonti con una conclusione bloccata facile da parte di Turati. Speriamo che il ritmo possa crescere nella ripresa.

Sassuolo-Frosinone, probabili formazioni e dove vederla in tv: Sassuolo Frosinone probabili – Le probabili formazioni e dove vedere in tv Sassuolo-Frosinone, match valido per la 28ª giornata di Serie A, in programma oggi alle ore 15:00. Oggi sabato 9 marzo alle ...calcioinpillole

LIVE! Sassuolo-Frosinone: DIRETTA SCRITTA, AGGIORNAMENTI, 28A GIORNATA DI SERIE A 2023/24: Sassuolo e Frosinone sono due delle quattro squadre, insieme a Lecce e Salernitana, ad aver concesso più gol su calcio piazzato in questo campionato (tutti a quota 16); i ciociari sono però la ...eurosport

Sassuolo-Frosinone, ammoniti Thorstvedt e Doig: saltano la Roma: Pessime notizie per il Sassuolo in vista della prossima giornata di Serie A. Nel corso della partita tra i neroverdi e il Frosinone, Kristian Thorstvedt e Josh Doig hanno rimediato un cartellino ...ilromanista.eu