Sassuolo con “l’effetto Berardi” al contrario | come il Portogallo senza CR7 nella finale EURO 2016

Non solo in Serie A, le polemiche impazzano anche nel campionato Primavera . Sta facendo discutere quanto successo nel match tra Juventus e Sassuolo ... (calciomercato)

Gazzetta - La Juve prova a ribaltare la Fiorentina con il post Montemurro: Come riferisce Gazzetta, dopo Montemurro per la Juve si apre già con un dentro o fuori: alle 15, guidate da Giuseppe Zappella. Si parte dall’1-0 dell’andata per le ...tuttojuve

LIVE Sassuolo – Frosinone: tabellino, formazioni, pagelle e pronostico. Dove vederla in tv e Streaming gratis. No Hesgoal e Rojadirecta: Il Sassuolo si prepara ad affrontare il Frosinone in una partita cruciale per entrambe le squadre, valida per la ventottesima giornata di Serie A. La sfida, in programma sabato alle 15:00 al Mapei Sta ...tuttomercato24

FANTA STAT CORNER - Media voto: i più scarsi della Serie A: Il giocatore che ha la peggiore media voto in assoluto è Tressoldi del Sassuolo che non va oltre a un pessimo 5,16 su diciannove partite giocate. Al secondo posto Gyomber della Salernitana con media ...fantacalcio