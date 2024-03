Sardegna | sul camion con 13 | 5 chili di cocaina | autotrasportatore in manette

(Di sabato 9 marzo 2024) Pubblicato il 9 Marzo, 2024 Il carico diè stato intercettato dai carabinieri di Bonorva nell’area di sosta vicino ad un noto supermercato di Siligo. Tredicie mezzo dipurissima sono stati sequestrati oggi, dai carabinieri di Bonorva, all’interno di un autoarticolato che trasportava varie merci. Inè finito uncagliaritano, incensurato, fermato dai militari mentre sostava in un’area di servizio a pochi passi dal supermercato Eurospin di Siligo, con un carico di 12 panetti dipurissima. La droga, una volta immessa nel mercato illegale degli stupefacenti, avrebbe potuto fruttare centinaia di migliaia di euro. L’uomo, dopo tutti i controlli di rito, è stato rinchiuso in una cella del carcere sassarese di Bancali, in attesa di ...

