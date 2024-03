Sarah Scazzi | la mamma | “Disposta a parlare con Michele Misseri | deve dirmi la verità su cosa è successo”

(Di sabato 9 marzo 2024) In un’intervista esclusiva a 'Quarto Grado' Concetta Serrano, ladi, ha commentato le ultimr dichiarazioni del cognato, scarcerato di recente dopo aver scontato 8 anni di reclusione per l’occultamento del cadavere della 15enne, scomparsa e uccisa nel 2010: "Luifinirla di fare il pagliaccio e dire tutte queste stupidaggini. Sa che tanto nessuno gli crede".

Sarah Scazzi ha 15 anni quando il 26 agosto 2010 esce da casa sua per raggiungere quella della cugina Sabrina Misseri, con cui ha appuntamento per andare al mare. Ma non tornerà mai più a casa: la ... (fanpage)

