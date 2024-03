Sarah Ferguson in versione figlia dei fiori | l’abito con le farfalle è un’omaggio alle isole Samoa

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 9 marzo 2024) L'ex moglie del principe Andrea sta apparendo spesso in pubblico, partecipando a eventi ufficiali della royal family. L'ultimo è stato in occasione della Giornata internazionale della donna nell'arcipelago dell'Oceano Pacifico dove ha sfoggiato un look perfettamente abbinato ai costumi del luogo.