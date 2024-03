Santa Maria Novella | borseggia un turista e poi aggredisce il vigilantes

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Firenze, 9 marzo 2024 - Avrebbe approfittato del fatto che il legittimo proprietario stava pranzando in uno dei bar della stazione di, per cercare di portargli via una lussuosa valigia. L’ignaro viaggiatore non si sarebbe accorto di niente, ma la scena, avvenuta ieri intorno alle 13, non è sfuggita ad una guardia giurata che è subito intervenuta per fermare il malintenzionato. Quest’ultimo, tuttavia, non avrebbe preso bene la cosa, reagendo contro ilcon insulti, minacce, colpendolo inoltre con un calcio allo stinco e due pugni al corpo. A questo punto l’intera azione si è trasformata in un vero e proprio tentativo di rapina (impropria) nel corso del quale il protagonista della vicenda avrebbe tentato il tutto per tutto per guadagnarsi la fuga. L’episodio, al quale si sono ritrovati ...