Santa Maria | l’affondo di Vezzali | Ogni giorno sia importante per noi

(Di sabato 9 marzo 2024) Prima una visita nella Contrada del Drago, ("Non me ne vogliano le altre…"), poi aldella Scala, per incontrare, nella sala Italo Calvino, le giovani e i giovani schermitori del Cus e della Mens Sana e alcune classi dell’indirizzo sportivo dell’Istituto Bandini. La campionessa Valentinaha trascorso così la sua prima vola a Siena, nella Giornata Internazionale della Donna, lei fiorettista che ha fatto la storia della scherma italiana e mondiale, prima di dedicarsi alla carriera politica. "Oggi è una giornata– ha affermato Valentina–, ma per le donne e altre categorie svantaggiate,giornata dovrebbe essere. Sono molto contenta di essere qui a Siena per trasmettere il messaggio che con la volontà e la ...