Sancascianese accende il derby col Barberino Becattini indica la rotta | Dedicato a Raspollini»

(Di sabato 9 marzo 2024) Il granè servito. Domani nel campionato di Prima categoria si gioca alle 15Tavarnelle, sfida che racchiude tanti significati. "Tutti insieme nel ricordo di Silvano, dirigente simbolo dellascomparso nei giorni scorsi - afferma il dg gialloverde, Duccio-. E anche per superare il periodo negativo della squadra. Questo lutto ci ha unito ancora di più e ci deve rafforzare, giocheremo col lutto al braccio e per dedicare l’incontro a Silvano che ci guarderà dall’alto come se fosse il 12° uomo in campo. Per ricordarlo, in questo fine settimana, tutte le partite casalinghe dellasaranno giocate dalle squadre con il lutto al braccio. Prima dell’inizio deldi domani ...