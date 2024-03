San Marino | introiti in crescita grazie a FIFA e UEFA | il piano strategico per salire nel ranking mondiale

(Di sabato 9 marzo 2024) Il calcio di Sanha vissuto reali e importanti giornate di gloria, dopo aver visto la propria nazionale segnare per ben tre partite consecutive...

"Dove metterei la giornata di oggi nella mia esperienza calcistica? Al primo posto perché di solito quando compi un percorso di crescita, basandoti anche sugli errori che hai commesso in precedenza, ... (sport.quotidiano)

Prime corse a Serravalle e un monte italiano nuovissimo. Il San Marino Baseball ha cominciato ieri ad allenarsi col primo gruppo di giocatori italiani e, in questo contesto, ha anche ufficializzato ... (sport.quotidiano)

Ieri mattina la rifinitura all’Ezio Conti di Dogana e nel primo pomeriggio la partenza per Tirrenia. La Nazionale femminile sperimentale Under 16 di San Marino è pronta ad affrontare la Prima ... (sport.quotidiano)

Per il Titano in vista una collaborazione con Ase Aerospace: Il Segretario di Stato all’Industria di San Marino, Fabio Righi, ha visitato Ase spa Aerospace Electrical Systems per discutere possibili collaborazioni nel settore aerospaziale. L'incontro potrebbe p ...ilrestodelcarlino

Dopo Marino anche Ciampino ha inaugurato lo Sportello contro la violenza sulle donne: Hanno aperto ieri nel giorno dedicato alle donne due sportelli di contrasto alla violenza all’Ospedale San Giuseppe di Marino e in via Calò a Ciampino con il sostegno del Distretto Socio Sanitario H3 ...castellinotizie

Le bandiere degli Stati cambiano, l'Onu si adegua: arrivano i nuovi francobolli (anche per la Repubblica di San Marino): Le bandiere degli Stati cambiano, l'Onu si adegua: arrivano i nuovi francobolli (anche per la Repubblica di San Marino) ...turismoitalianews