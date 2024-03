(Di sabato 9 marzo 2024) La showgirl romana racconta cosa è successo oltre vent'anni fa: quel gossip non fu maito fino ad oggi

Samantha De Grenet vuota il sacco e lo fa in occasione della sua partecipazione al programma di Monica Setta “Storie […] (perizona)

Dopo le dichiarazioni di Flavia Vento, anche Samantha De Grenet ha deciso di farsi avanti per parlare del presunto flirt avuto con Francesco Totti. L’ex volto del GF Vip, infatti, ha parlato ... (dailynews24)

Samantha De Grenet , rivelazioni clamorose quelle che arrivano dalla showgirl televisiva italiana: ne ha parlato nel corso di un suo intervento al programma “Storie di donne al bivio” Se non si ... (cityrumors)

Samantha De Grenet conferma il flirt con Totti: “Lo conobbi ad un concerto di Venditti”: Samantha De Grenet ha svelato di aver avuto flirt con Francesco Totti. Dopo oltre 20 anni dal gossip, finito sui giornali e mai confermato, la showgirl romana ha confermato tutto a ‘Storie di donne al ...golssip

Francesco Totti: Un'altra showgirl famosa rompe il silenzio sul loro flirt. Ecco di chi si tratta: Flavia Vento non è l'unica vip ad aver dichiarato di aver avuto un flirt con Francesco Totti. Quest'ultimo è da tempo ormai nell'occhio del ciclone per la fine del suo matrimonio con Ilary Blasi, la ...comingsoon

De Grenet: “Con Totti, in Sardegna, momenti bellissimi”: Tra Samantha De Grenet e Francesco Totti sarebbe potuta essere decisiva una vacanza in Sardegna. Ma l’amore, poi, non è sbocciato. È stata la stessa modella e conduttrice a raccontare i dettagli nel ...cagliaripad