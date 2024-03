SALVINI GATE Così Striani & Co volevano azzopparlo | tutte le date e i nomi

Anche la “pace fiscale” di Meloni & Salvini è un disastro : non pagate metà delle rate dovute. Mancano all’appello 5 - 4 miliardi. Che le rottamazioni siano sempre un flop per le casse pubbliche la Corte dei Conti lo racconta dettagliatamente da anni, in ogni relazione sul rendiconto ... (Leggi)

Appello di Salvini al garantismo anche per il Ferragni-gate : assist insospettabile. Nella velocità del nostro mondo, a diventare nemici cordialissimi è un attimo. Inimmaginabile in partenza, può capitare che ciò accada quando c'è di mezzo un ... (Leggi)

Verdini gate - tutti contro Salvini : caos in parlamento. Sul Verdini-gate, le opposizioni chiamano in causa Salvini: “Riferisca in aula”. caos alla Camera, il caso diventa politico e chiama in causa il governo. Pd, ... (Leggi)