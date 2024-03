Salviamo anche le donne vittime di Hamas

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) La Giornata internazionale della donna, che celebra le conquiste sociali, economiche, culturali e politiche delle, è stata celebrata in tutto il mondo con eventi, conferenze, festival e spettacoli. In Israele, tuttavia, quest’anno la Giornata internazionale della donna è stata commemorata ma non celebrata. Gli eventi del 7 ottobre hanno sollevato molte domande sulla condizione delle, sul rapporto tra le problematiche femminili e le priorità politiche e, soprattutto, sulla solidarietà globale per ledi genere femminile. In quel giorno terribile, migliaia di terroristi hanno invaso più di 30 comunità nel sud di Israele.li aveva addestrati a uccidere, torturare e rapire israeliani e a prendere di mira soprattuttoe ragazze per violentarle e mutilarle sessualmente. Alla ...