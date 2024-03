Salto con gli sci femminile | Annika Sieff centra la prima top10 a Oslo Vince Opseth su serie secca

(Di sabato 9 marzo 2024) Buone notizie per i colori azzurri al termine delladelle due competizione individuali previste nel weekend sul trampolino grande HS134 diHolmenkollen (in Norvegia), in occasione della quartultima tappa stagionale della Coppa del Mondo2023-2024 dicon gli sci valevole anche come primo atto del Raw Air Tournament.ha archiviato il miglior risultato della carriera nel circuito maggiore dispeciale (dopo essere salita anche sul podio nella Coppa del Mondo di combinata nordica), conquistando un prezioso nono posto in una gara caratterizzata da una sola, in seguito alla cancellazione della seconda parte dell’evento a causa di condizioni meteo estreme con il vento....

Salto con gli sci: Silje Opseth trionfa nella bufera di Oslo, Annika Sieff superlativa è 9a: Ma è super Italia con tre azzurre in zona punti e una splendida Annika Sieff 9a e alla prima top 10 in carriera. 6a Nika Prevc che limita i danni nei confronti di Pinkelnig e mantiene la leadership in ...neveitalia

Salto con gli sci: Kraft spegne il sogno di Sundal e chiude la Coppa del Mondo. Kobayashi subito out, Bresadola nei 30: 9 marzo 2024: è il giorno in cui potrebbe essersi decisa in modo definitivo la Coppa del Mondo di sci di fondo per la stagione 2023-2024. Sono due i risultati a creare tale situazione. Uno il successo ...oasport