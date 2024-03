Salto con gli sci | CdM Oslo 2024 | Annika Sieff è nona in Norvegia Vince la padrona di casa Opseth

(Di sabato 9 marzo 2024) Il forte vento condiziona la tappa didicon gli sci dal trampolino HS134. La giuria ha deciso di cancellare il secondo round della prova femminile odierna, decretando i risultati del primo turno come quelli ufficiali. E allora ad imporsi è ladiSilje, la quale si impone con uno score di 109.3. Seconda posizione per la tedesca Katharina Schmid (106.0) davanti all’altra norvegese Eirin Maria Kvandal (105.0). Ottimo il nono posto di, che entra in top-10 grazie al suo punteggio di 93.4. Più indietro le sorelle Malsiner: Lara chiude 24esima (75.8), mentre Jessica è 30esima (64.4). SportFace.

