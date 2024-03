Sacchetti spinge la Vuelle | Non siamo così scarsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 9 marzo 2024) "Questa vittoria ci è servita sotto l’aspetto emozionale, dobbiamo tenerci dentro questo spirito perché è importante". Meoguarda molto l’aspetto psicologico delle sue squadre, forse proprio perché è un uomo vecchio stampo e non a caso quando si perse in casa una partita cruciale commentò "mi aspettavo un po’ più di sentimento". Ecco perché l’impatto di Wright-Foreman è statoimportante per l’ambiente pesarese, che ama essere coinvolto: il nuovo acquisto non ha solo fatto canestro in mille modi, ma ha risvegliato un’emotività sopita che aspettava soltanto di essere riaccesa. "E’ vero, Justin ha portato entusiasmo ed è stato trascinante: è un ragazzo aperto, che parla molto con i suoi compagni mentre a noi quest’aspetto vocale ci ha sempre fatto difetto e ci combatto da quando sono arrivato - ammette il coach biancorosso -. I ...