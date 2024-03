Sabucco e Paci vanno in pensione Trent’anni alla Centrale operativa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Empoli, 9 marzo 2024 – Hanno lavorato per venticinque anni fianco a fianco e sempre a contatto diretto con i cittadini. Se ladi Firenze (’cuore’ di ogni intervento che parte dcaserma di Borgo Ognissanti) è diventata un punto di riferimento per tutta la comunità del capoluogo e dell’hinterland fiorentino lo si deve in gran parte al comandante Valerioe al suo vice Giovanni Maria, che dopo una lunga e brillante carriera sono andati meritatamente in. Il luogotenente con carica speciale Giovanni Maria, classe 1964, nato a Perugia, e arruolato nel 1986, è stato anche vice brigadierestazione di Montelupo Fiorentino per il biennio 1991-1993, per poi passare capo equipaggio al Nucleo Radiomobile di ...